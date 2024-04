En España no tenemos los saltos del Guairá, las cataratas del Niágara, las cataratas Victoria o la Dettifoss islandesa. Lugares espectaculares en los que el alma enmudece, las palabras desaparecen de la mente y solo sientes una extraña y honda fascinación por lo que tienes delante. Rincones únicos donde la fuerza de la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor y no queda más que contemplar en silencio y asentir a la maravilla de la existencia. No. No tenemos cascadas así. Pero eso no significa que no tengamos cascadas que merezcan la pena ser visitadas y disfrutadas. Porque las tenemos. Y de todas ellas, el reventón de los Chorros del Río Mundo es la más maravillosa.

El nombre no es casualidad. Como dicen desde Vitónica, en época de lluvias o tras el invierno, cuando toda la nieve y el hilo acumulado en la zona se derrite, sucede un acontecimiento inolvidable para quien lo presencia: “en apenas un segundo pueden salir unos 60.000 litros de agua del calar”. Boom. En toda tu cara. El caudal del río salta con fuerza hasta un nuevo nivel. Las fotografías suelen concentrarse ahí, en la boca del reventón, pero durante este fenómeno también surgen otras cascadas y fuentes alrededor. Las explosiones de agua se suceden. Ese parque natural, el de los Calares del Río Mundo y de la Sima, se convierte en el escenario de un florecer acuático.