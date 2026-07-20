Baleares es una de las comunidades autónomas con mayor presión turística: en el año 2025 superó los 19 millones de visitantes, lo que supuso un crecimiento del 1,73% respecto al año anterior. Y ya van muchos. Esto, que obviamente tiene un lado positivo, el económico, también tiene sus inconvenientes: desnaturalización progresiva de la cultura balear, alza de los precios de la vivienda o vulnerabilidad del patrimonio natural. De ahí que el gobierno autonómico haya decidido no promocionar las islas como destino turístico para el esperadísimo eclipse que tendrá lugar el próximo 12 de agosto y para el que, según muchos expertos, Baleares ofrece unos cuantos balcones privilegiados.

Así lo explica la periodista Paola Mendoza. Al parecer, y según ella, “a diferencia de otras comunidades autónomas, que comenzaron a informar de los operativos y los puntos oficiales de observación del eclipse hace meses, Baleares lo ha hecho esta semana, a menos de cuatro semanas del fenómeno astronómico”. Y no ha sido un problema operativo: había ya confeccionado un listado desde principios del año pasado. La decisión de no hacerlo público hasta ahora es del todo estratégica: el gobierno regional ha retrasado la publicación de las zonas de avistamiento para que no se genere efecto llamada. Y es que las Islas Baleares sufren ya suficiente presión turística en esta época del año.