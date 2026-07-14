Una sociedad desigual no es una sociedad deseable. Y la nuestra lo es. Así lo percibimos los españoles: según el último informe de Oxfam, el 80% reconoce vivir en un país profundamente desigual y la mitad cree que las posibilidades de prosperar en la vida dependen directamente del origen socioeconómico. Lo cual es cierto. Lo curioso es que todo esto se está materializando cada vez más en una cuestión de vivienda: como apuntan desde El Salto, “cada vez más, las desigualdades en la población están determinadas por si eres propietario, arrendador o inquilino”. Para que te hagas una idea del alcance de esto, los grandes caseros tienen 450 veces más patrimonio que los inquilinos.

Y no solo eso: también tienen cuatro veces más renta de media, tal como refleja un informe publicado recientemente y promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Sí, la desigualdad socioeconómica entre los multiarrendadores y la población obligada a alquiler crece cada año un poquito más, fruto de la gran locura de precios del mercado inmobiliario español. La moraleja es sencilla: en este país, en 2026 y lamentablemente parece que también en los años venideros, tener que alquilar porque no se tiene una vivienda en propiedad es una sentencia de precariedad para muchísima gente. Te dejas toda tu capacidad de ahorro en pagarte un techo bajo el que vivir.