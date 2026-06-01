Esta misma semana conocíamos el dato, gracias a un informe de Comisiones Obreras, de que los españoles han perdido de media un 11% de poder adquisitivo debido al incremento voraz del precio de los nuevos contratos de alquiler. Uno del 37% en menos de diez años que la subida media de salarios, de solo el 26% en ese mismo periodo, no ha conseguido igualar. Por eso no es una frase vacía que los de abajo están cada vez peor. Tampoco lo es que los de arriba están cada vez mejor: según un estudio elaborado por el think tank del Ministerio de Hacienda, el 1% más rico de la población española acumulaba en 2023 cerca del 30% de toda la riqueza del país, lo que representaba un aumento del 6% respecto al año 2017.

Y esto tiene todo el sentido del mundo dentro de la lógica capitalista. Al fin y al cabo, y como subraya el propio estudio, “quienes poseen mayores volúmenes de capital disponen de una mayor capacidad de inversión, lo que genera rendimientos en forma de intereses y dividendos que se capitalizan sobre el stock inicial, impulsando un crecimiento de carácter exponencial”. Sí, si tienes mucha pasta puedes emprender más negocios, invertir más en bolsa y adquirir más inmuebles de los que extraer rentas de alquiler. Por el contrario, al porcentaje de la población más vulnerable la inercia le juega en contra: la falta de recursos impide que inviertas en nada e incluso te obliga a endeudarte y pagar intereses para salir adelante.