Lo había adelantado a través de sus ‘stories’ y ya lo ha anunciado: Cristina Pedroche ha escrito un libro. Así es, la presentadora de televisión se ha lanzado al mundo de la escritura con una historia de lo más íntima y personal. ‘Gracias al miedo’ es como se titula este libro que podremos tener en nuestras manos el próximo mes de junio.

“Siempre me ha gustado escribir, pero desde que me quedé embarazada y, sobre todo, desde que nació mi hija, he necesitado escribir como terapia. Soltarlo todo en un papel para así poder entenderme mejor. Fui escribiendo y escribiendo, y cuando me quise dar cuenta, tenía algo que podía parecerse a un libro, pero no me decidía a compartirlo con nadie, ni siquiera con mi familia.”, compartía la colaboradora de Zapeando en un ‘post’ de Instagram que ya acumula miles de ‘likes’ y cientos de comentarios y en el que también ha adelantado la portada de dicho libro.

“Es que es algo muy mío, lo más íntimo que tengo, mis pensamientos y mis sentimientos. De repente, un muy buen amigo, del que me fío totalmente, me llamó para decirme que una editora de @editorialplaneta quería reunirse conmigo. Yo no dije nada, pero sabía que era el momento. Me reuní con ella y me dio la seguridad y la confianza para hacerlo. Y aquí está. Tengo mucho miedo y he tenido muchas dudas, porque como os digo esta es MI historia, y en breve será vuestra también. Me da vértigo, pero creo que puedo ayudar a otras personas a no sentirse solas”, explica la presentadora haciendo referencia al título de su primer escrito.