Al fin y al cabo, no todas las vacas son propiedades de grandes empresas dedicadas a la ganadería industrial. En este sentido, la reducción de 1,8 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que logrará este impuesto es una noticia excelente para el medioambiente y sienta un procedente para otros muchos países del planeta, pero debería contar con exenciones o subvenciones para aquellxs pequeñxs ganaderoxs que mantienen vivo el sector primario de la manera más natural posible. De lo contrario, estaríamos empujando a estxs profesionales a la extinción y dejando el sector exclusivamente en manos de lxs grandes propietarixs. Los matices importan.

Sea como sea, lxs ganaderxs dedicados al sector bovino no son los únicos que deberán abonar este impuesto. Como añaden desde el citado medio, también aquellxs dedicadxs a “los cerdos y ovejas, que también generan emisiones pero ni de lejos como las vacas”. En realidad, y si somos un poquito humildes, lxs veganxs tienen razón: la industria ganadera contamina exageradamente y sería responsable no solo con los animales, sino también con el planeta dejar de consumir productos de origen animal. Pero eso no parece que vaya a ocurrir. Así que un impuesto de este tipo, y poner un poquito más de verde en las comidas, puede ser la única solución a la vista.