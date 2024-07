Así lo demuestra el mapa creado por theWoRLDMAPS en base a los datos recabados por la ONU. Los países del centro de Europa, por ejemplo, consumen principalmente carne de cerdo, un grupo en el que se cuela también nuestro país. En concreto, cada español consume de media al año 52,6 kilogramos de esta carne . La bovina, por su parte, es la favorita de lxs ciudadanxs de países tan dispares como Argentina, Níger, Chad, Sudán, Etiopía, Kenia, Tanzania o Zimbabue. Y el cordero es el tipo de carne más presente en Mauritania, Argelia, Siria, Afganistán o Mongolia, quien lidera este ranking con un consumo anual per cápita de 66,3 kilogramos. Pero no son las carnes top a nivel mundial.

Malas noticias para quienes sueñan con un mundo vegano : la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida simplemente como FAO, estima un incremento del 14% en el consumo mundial de carne para el año 2030 y para el año 2050, cuando presumiblemente seremos más de 9.000 millones de personas en el planeta, las toneladas anuales de carne consumida podrían llegar a los 570 millones, muy por encima de los 361 millones actuales. No obstante, este consumo no es homogéneo: el consumo de carne es mucho más frecuente en sociedades ricas que en sociedades pobres y las diferentes regiones tienen preferencias por distintos tipos de animales.

Esas son la carne de pollo y la carne de pescado. La primera es la líder en países como Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Libia, Irán, Rusia, Turquía, Australia o Arabia Saudí. La segunda destaca principalmente en países insulares como Islandia, Japón o Indonesia, además de en muchos otros con muchos kilómetros de costa como Portugal, Francia, Noruega, Suecia, Finlandia, Egipto, Namibia, Angola, India, China, Tailandia o Nueva Zelanda. Además, y como apuntan desde Xataka, el pescado es “la segunda carne más consumida en 56 países”, una buena noticia en términos de salud por lo beneficioso de esta carne en comparación con otras.

Estas diferencias pueden explicarse por muchos motivos diferentes. En algunos casos es una cuestión de acceso y disponibilidad. Otras, y a raíz precisamente de ello, de historia y cultura. Y otras es simplemente cuestión de limitaciones religiosas. En muchos países de Asia y África, por ejemplo, no se consume cerdo como consecuencia del islam. Lo sorprendente, sin embargo, es el caso de la India, que pese a tener acceso a un “alto suministro de carne”, presenta un consumo per cápita ridículo en comparación con el resto del mundo. Y quizás ese sea el camino si no queremos que la industria cárnica empeore la situación climática. Nos acercamos a una situación delicada.