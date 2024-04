Zoe 101, The Amanda Show, iCarly son algunas de las series con las que nos quedábamos enganchados delante de la telee los sábados por la mañana. Para muchos forman parte de nuestro imaginario preadolescente. Lo que no sabíamos por ese entonces es la aterradora historia se escondía entre las bambalinas de Nickelodeon, la cadena que se encargaba de crear estos programas.

Dinámicas abusivas, discriminación, agresiones sexuales y pederastia: todo esto ocurría en los sets de grabación de estas series sin que nosotros nos enteráramos. Ahora el documenta Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV lo ha sacado a la luz. El documental se divide en cuatro partes y destapa los abusos cometidos por el creador, showrunner, guionista y productor Dan Schneider.

Una de las víctimas de Schneider fue Amanda Bynes, protagonista de The Amanda Show. Byne reveló que sufrió agresiones sexuales durante su niñez y adolescencia a manos de él. De hecho, en los sets de Nickelodeon siempre se los veía juntos y algunos de los trabajadores comentaban que Amanda Bynes y Schneider actuaban como si fuesen pareja.

Las guionistas de The Amanda Show, Jenny Kilgen y Christy Stratton, denunciaron que se les obligaba a compartir un salario y enfrentaban comentarios y exigencias inapropiadas, como solicitar que les masajearan el cuello mientras estaban en el set.