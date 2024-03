Eras una niña que ganaba todos los premios de escritura de tu escuela. Siempre tan inteligente, tan buena. Tus padres apenas te regañaban y en la adolescencia tampoco les diste mucho problema. Más bien eras tranquila, no te metías en muchos líos y te sentaban siempre al lado del niño liante en clase para ver si le pegabas un poco de tu listura e inteligencia. Si alguna de estas características te suena, quizá hoy en día sufras con el “síndrome de la niña buena”.

Los psicólogos hablan de este síndrome -que no es un trastorno ni una enfermedad- cuando se encuentran con personas muy pendientes de la aprobación de los demás, que no saben decir que no, tienen muchísimo miedo de decepcionar a los que les rodean, y tienen muy poca tolerancia a las críticas. En su mayoría, son mujeres. No solo es un tema de cómo nos han educado en casa, premiando cuando sacábamos buenas notas y nos portábamos bien y sin reforzar cuando decíamos que no. Es también culpa de nuestra sociedad machista y metida en un rol en el que la mujer tiene que ser responsable y cuidar de los demás.