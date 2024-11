Depurar responsabilidades en una tragedia como la de la DANA resulta complicado. Sí, podemos hacer análisis preliminares, pero tienen más de emocionalidad que de racionalidad. Estas cosas llevan tiempo. Requieren contexto. Requieren un estudio sosegado de lo que se hizo, lo que no se hizo y lo que podría haberse hecho. Lo que está claro, al margen de los deberes políticos, es que el pueblo valenciano ha dado la cara. En mitad de la desgracia, en mitad del caos, se ha unido cuanto ha podido para salir adelante. De ahí el lema que ha protagonizado las redes estos últimos días: Solo el pueblo salva al pueblo . Un mensaje que unos cuantos han tergiversado para sacar rédito político .

Y obviamente hablamos de la derecha. Y especialmente de la extrema derecha. Una saca de populistas que han aprovechado la frustración, la indignación y el miedo de quienes han sufrido esta tragedia para intentar alcanzar sus objetivos políticos: destruir la confianza de la gente en el gobierno actual para llegar al poder algún día. Porque el lema les viene muy bien. Después de todo, no es ni mucho menos la primera vez que la ultraderecha se sube al carro de los discursos de los políticos no valen para nada y solo la gente como tú y yo podemos arreglar esto. A lo largo de la historia hay muchos ejemplos. Quieren hacerte ver que son diferentes. Que son parte de los tuyos. Que no son políticos al uso.