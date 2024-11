Es cierto que la noche del martes resultaba complicado contactar con el teléfono de Emergencias y numerosos afectados se quejaban de la falta de ayudas. Pero el sistema no se había caído sino que era imposible atender a todas las llamadas que llegaban al servicio, además de los problemas de cobertura que había generado el temporal.

Todo comenzó con el agua potable . Es cierto que desde el martes por la tarde, miles de personas están sin acceso a agua potable porque la DANA dañó las infraestructuras de suministros que llegaban hasta pueblos como Paiporta, Catarroja o Pedralba. Sin embargo, no es así en la ciudad de Valencia, donde el Ayuntamiento de Valencia tuvo que salir al paso para desmentir el bulo que alertaba de que el agua de los hogares de la ciudad no era apta para el consumo.

Internet es una selva de información y desinformación. Y lo sabes perfectamente porque, entre tanta noticia respetable, te has encontrado ya infinidad de fake news a lo largo de tu vida: informaciones deliberadamente manipuladas destinadas a generar confusión, a orientar debates en direcciones convenidas y a potenciar la polarización social a base de mentiras. Siempre están ahí. Incluso en una situación tan dramática y delicada como la que se ha estado viviendo con la DANA en muchas regiones de España y especialmente en la Comunidad Valenciana. Su lista de fake news es tristemente enorme. Porque hay quienes no respetan nada con tal de sacar rédito político de cada nueva realidad .

Y la cosa siguió adelante conforme transcurrieron las horas. Que si el radar meteorológico de Valencia no funcionaba. Que si el aviso de nivel rojo no se emitió a tiempo, cuando en realidad tuvo lugar el 29 de octubre por la mañana, antes de que empezaran las lluvias torrenciales. Que si el cambio climático no tiene nada que ver con la DANA.

Sin embargo, según informes como el World Weather Attribution, el cambio climático es responsable de que esta DANA haya sido el doble de probable y, aún más importante, de que sus lluvias hayan sido un 12% más intensas. Ah, y no, el proyecto HAARP no tiene absolutamente nada que ver con las inundaciones. Que se dejen de conspiraciones.

Roturas de presas que no se produjeron en ningún momento. Víctimas mortales que se estarían ocultando a la opinión pública contra todo sentido común. E incluso un bombardeo de las fuerzas militares a las nubes para provocar esta desgracia y provocar un exterminio. La ristra de informaciones manipuladoras ha sido agotadora. Y lógicamente ha empeorado una tragedia que ya era lo suficientemente dura. Nunca es un buen momento para una fake new. Pero esta vez menos que nunca.