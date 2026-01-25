El principal argumento de la ultraderecha , su punta de lanza, su reclamo para intentar llegar al poder, es el aumento de la llegada de inmigrantes irregulares. Lo hemos escuchado millones de veces de boca de sus portavoces durante estos últimos años en toda Europa. Incluido en España, donde partidos como Vox o Aliança Catalana han hecho de esta clase de inmigración el centro de su discurso político. Pero se están quedando sin leña. Al margen de la cuestión ética en eso de criminalizar a personas vulnerables que se juegan la vida para buscar una vida mejor, los datos oficiales revelan que la inmigración irregular está decreciendo en todo el continente.

Sí, aquella profecía tan reiterada por la extrema derecha, la de una conquista paulatina de las poblaciones africanas, una colonización cultural, no se sostiene con las informaciones de las que dispone el Ministerio del Interior. Para que puedas hacerte una idea de la situación, y como ha descubierto la periodista Gabriela Sánchez en su último reportaje, la tasa de llegadas irregulares descendió un 26% en el conjunto de la Unión Europea durante el pasado 2025 con respecto al año 2024. Es una mentira que el fenómeno migratorio irregular, el que tiene lugar a través del mar, en situaciones de riesgo extremo para la vida, esté creciendo imparablemente.