2025 fue el año de las revoluciones Z. Doce meses en los que toda una generación salió a las calles de muchos países de Asia para protestar contra unos gobiernos corruptos a los que no parecía importarles lo más mínimo el futuro de miles de jóvenes. Y ahí se vió nuestra fuerza. Bajo la bandera de One Piece , cayeron gobiernos en lugares tan diferentes como Sri Lanka, Bangladesh o Nepal. Pero no fue solo allí: la resistencia Z se expandió por todo el planeta y hubo protestas en otros muchos rincones como México, República Dominicana, Nigeria, Japón, Turquía, Grecia, Francia, Marruecos o Perú. Y 2026 ha arrancado de la misma manera: la gen Z ya ha derribado un gobierno en Bulgaria.

Lo ha hecho por las mismas razones que se vienen dando en este tipo de revueltas: en palabras de un manifestante, que recoge el diario El País , “nuestros gobernantes no trabajan por el bienestar de sus ciudadanos, sino para la mafia”. Un sentimiento que ha terminado resultando intolerable. Ante la falta de perspectiva de un futuro prometedor, viendo que la clase política de todo color ideológico hace poco por mejorar su calidad de vida, la juventud búlgara salió de las aulas de las facultades y se plantó frente a las sedes del parlamento y de la presidencia. “No nos esperábamos que el Ejecutivo se rindiera en la tercera concentración tres semanas después”. Pero eso fue lo que pasó.