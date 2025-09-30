La generación Z ha despertado y está revolviendo el mundo entero. Como ya te contamos unas semanas atrás, estxs jóvenes se han echado a las calles de diferentes países asiáticos para protestar contra la precariedad y contra la corrupción sistémica de sus gobiernos. Y con mucho éxito. En Nepal. En Sri Lanka. En Bangladesh. En Indonesia. En Filipinas. La que se viene conociendo como primavera asiática ha logrado derribar gobiernos enteros. Pero no es solo allí. También en el continente europeo, con Francia como ejemplo, o en el continente americano, con Perú, se expande la rebelión Z. Y con una misma bandera al cielo: la de One Piece.
No es broma. La Jolly Roger de los Piratas del Sombrero de Paja, más conocida como la bandera de los Mugiwara, una bandera pirata icónica para quienes hayan seguido el manga, el anime o la serie, se ondea con fuerza por todo el mundo allá donde la generación Z se concentra para protestar contra el sistema. Y no es casualidad. No es que alguien en algún lugar estuviese muy aburrido y en random mode y dijera salgamos a manifestarnos contra la reforma de las pensiones o contra la prohibición de las redes sociales con esta bandera porque me mola. No. Resulta que esta bandera tiene un significado muy concreto y especial dentro del universo One Piece.
Como cuentan desde Infolibre, “creada por Eiichiro Oda, esta bandera representa la libertad, la resistencia frente a la tiranía y la persecución de los sueños. Para los jóvenes manifestantes, estos valores se han transformado en un mensaje de resistencia frente a la injusticia y la ausencia de oportunidades, incorporando un símbolo de la cultura pop en el repertorio de protestas”. Pero su uso tiene una lectura aún mayor: el hecho de que la estén izando jóvenes de toda clase de países alrededor del planeta transmite unión y solidaridad. Es una forma de la gen Z de gritarle a quienes han construido este mundo que no nos gusta cómo lo han diseñado.
De hecho, es una consigna que muchos portavoces de todos estos países han estado repitiendo en medios para que la clase política se entere de una vez: que no están alineadxs con ningún partido ni hay una ideología específica detrás de las protestas. No son asociaciones. No son grupos estructurados. Es simplemente la gen Z cogiendo el mundo entre sus manos. Y la utilización de la Jolly Roger envía ese mensaje de que no hay nacionalismos ni nada parecido. El cambio climático, el sistema ultracapitalista, la geopolítica violenta o la falta de futuro afectan a la gen Z de cada esquina de este planeta. Y una bandera puede unirla entera y hacerla imparable.