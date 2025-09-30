La generación Z ha despertado y está revolviendo el mundo entero. Como ya te contamos unas semanas atrás, estxs jóvenes se han echado a las calles de diferentes países asiáticos para protestar contra la precariedad y contra la corrupción sistémica de sus gobiernos. Y con mucho éxito. En Nepal. En Sri Lanka. En Bangladesh. En Indonesia. En Filipinas. La que se viene conociendo como primavera asiática ha logrado derribar gobiernos enteros. Pero no es solo allí. También en el continente europeo, con Francia como ejemplo, o en el continente americano, con Perú, se expande la rebelión Z. Y con una misma bandera al cielo: la de One Piece.

No es broma. La Jolly Roger de los Piratas del Sombrero de Paja, más conocida como la bandera de los Mugiwara, una bandera pirata icónica para quienes hayan seguido el manga, el anime o la serie, se ondea con fuerza por todo el mundo allá donde la generación Z se concentra para protestar contra el sistema. Y no es casualidad. No es que alguien en algún lugar estuviese muy aburrido y en random mode y dijera salgamos a manifestarnos contra la reforma de las pensiones o contra la prohibición de las redes sociales con esta bandera porque me mola. No. Resulta que esta bandera tiene un significado muy concreto y especial dentro del universo One Piece.