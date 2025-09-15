Da igual lo mucho que intentes analizar la realidad para hacer pronósticos: te vas a equivocar. Y es que la historia nunca va exactamente por dónde sugiere que irá. Sí, en los últimos tiempos hemos presenciado un auge lamentable de la ultra derecha en todo el planeta. El regreso feroz del racismo. El amago de enterrar los avances feministas. La persecución del colectivo LGTBIAQ+. La vuelta de los autoritarismos. Un siglo XX 2.0. Pero no. Para sorpresa de mucha gente, de expertxs de todo tipo, la sociedad civil se levanta por doquier para combatir a esos viejos fantasmas, y es la generación Z, la que se tilda de estar perdida en el mundo digital, la que está llenando las calles para protestar.

Aquí en España para bloquear la Vuelta Ciclista. En Indonesia para defender sus derechos. Y, sobre todo, en Nepal, donde han conseguido derribar a un gobierno con el que no estaban contentos. Y es normal. Sin entrar en ideologías ni derivas políticas, lo cierto es que el gobierno nepalí llevaba bastante tiempo cansando a su ciudadanía: piensa que el 20,3% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, que miles de jóvenes se ven obligados a emigrar para prosperar año tras año y que, encima, para terminar de agotar la paciencia de la gente, decidió este mismo mes bloquear al acceso a 26 redes sociales. Lxs nepalíes sentían que estaban aislándoles del mundo. Y con razón.