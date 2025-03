Y aquí hay dos cuestiones a tratar. Por un lado, el por qué del bloqueo de las negociaciones. Según Israel, la culpa la tiene Hamás por “no aceptar el borrador de Wiktoff”, documento del enviado especial estadounidense Steve Witkoff que plantea la liberación de la mitad de los rehenes israelís en manos de Hamás a cambio de extender la primera fase durante el mes de Ramadán. Según Hamás, ese documento es una estratagema israelí para alargar la primera fase y no entrar en la segunda, en la cual tendrían que retirar sus tropas de Gaza y reconstruir las zonas bombardeadas. Es decir, que Hamás se siente engañada. Cree que Israel está torpedeando el avance hacia la paz.

La otra cuestión son los mecanismos de presión. Con independencia de los dimes y diretes políticos, al margen de quién tiene menos razón y quién más en esta disputa dialéctica, los métodos del gobierno israelí para arrinconar a Hamás son lamentables. ¿Privarles de comida y de agua? Es una locura. Un acto de crueldad. Y amenazan con ir a más: “Israel no aceptará un alto el fuego sin la liberación de nuestros rehenes. Si Hamás mantiene su negativa habrá más consecuencias”. No sabemos cuáles. No queremos ni imaginarlas. Pero un gobierno que martiriza de esa manera a gente inocente es un gobierno brutal que no merece respeto. Así no se hacen las cosas.