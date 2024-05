Gente que se graba comiendo carne cruda, verduras crudas, todo crudo. Y no, no se trata de la dieta paleo. Este tipo de influencers del mundo de la salud y la nutrición también se los conoce como “influencers salvajes”. No solo hablan de comida, sino que van más allá y promueven un estilo de vida basado en la conexión con prácticas ancestrales.

Cuando decimos que comen carne cruda nos referimos a que también comen órganos animales crudos, como una forma espiritual y natural de nutrición. Uno de los ejemplos más notorios es la cuenta de Instagram @the.raw.sol, donde se muestran consumiendo órganos crudos en entornos naturales y estéticamente agradables. Lástima que ni con una playa de fondo la idea de comerse un pedazo de carne cruda mejore.