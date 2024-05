En TikTok y Youtube hay un subgénero de vídeos muy extendido que es el de hacer catas de productos ultraprocesados y ultracalóricos. Catas que en realidad son auténticos atracones. A pesar de que no es nada nuevo, no ha sido hasta ahora que algunas personas y expertxs han empezado a alertar de la peligrosidad de este tipo de contenido. Especialmente para las personas que ya han sufrido TCA o para otras a las que les puede afectar como detonante.

Lo primero en que se han fijado muchas personas es que muchos de los influencers que se dedican a hacer este tipo de contenido normalmente se graban mordiendo la comida, pero no tragándola. Seguramente si no te paras a pensar no lo notes, pero mucho de este contenido donde ves a una persona comerse tres hamburguesas y cuatro pasteles probablemente esté editado y no muestre el momento de tragar. El truco tras las cámaras está, obviamente, en escupir la comida en un cubo. Esto no es algo que solo pueda pasar en los influencers que nosotrxs conocemos, sino que incluso se ha reportado en Corea, donde también existe este subgénero y se demostró cómo una de las influencers más famosas realmente escupía la comida.