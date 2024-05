Una de las grandes verdades que The Wire, la mítica serie de HBO que supo retratar la realidad estadounidense como muy pocas otras obras de arte modernas, legó al mundo, fue aquella de que la inmensa mayoría de la delincuencia no procede de cerebros perturbados y malvados, sino de la desigualdad socioeconómica. La pobreza genera mercados negros. La pobreza genera medidas desesperadas. La pobreza genera violencia. Especialmente en lxs más jóvenes. Y la solución de algunas ciudades francesas para frenar esta situación no es otra que establecer un toque de queda para lxs menores. A determinada hora todxs en casa bajo amenaza de cargos penales para lxs padres. Sin condiciones.

Es el caso de la localidad de Cagnes-sur-Mer. Como dicen desde Xataka, “desde las 23:00 hasta las 06:00 los menores de 13 años no pueden salir sin estar acompañados de un adulto por el centro de la ciudad o las zonas de Val Fleuri y Cros de Cagnes”. Es el único remedio que creen tener a mano para revertir la situación. Y algo parecido ocurre con la localidad de Pointe-à-Pitre, en el archipiélago francés del Caribe, que ha vivido en los últimos tiempos un incremento brutal de los robos a mano armada y los intentos de homicidio. Ahora, los menores de 18 años deberán permanecer en sus casas a partir de las ocho de la tarde si no quieren enfrentarse a las fuerzas policiales.