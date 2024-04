¿Aún no has visto Mi reno de peluche en Netflix? Para de leer aquí para no comerte ningún spoiler y vuelve cuando te hayas zampado sus siete episodios. Aunque lo más probable es que ya estés al día: es una de las series del momento, de esas que están en boca de todo el mundo y que dan para muchas conversaciones. Porque es una serie dura. Muy dura. Lo que parece destinado a ser una comedia en un principio muta poco a poco hasta convertirse en un infierno. Uno que duele. Incluso si nunca has vivido nada parecido a lo que vive el protagonista. ¿Lo más triste de todo? Que es una historia real. Richard Gadd, su creador y actor protagonista, lo vivió en sus propias carnes años atrás.