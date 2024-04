Sí, a priori, su argumento no parece demasiado original tras la avalancha de los últimos años de ficciones distópicas protagonizadas por humanos que sobreviven en un mundo oscuro, muy diferente al que conocemos (desde ‘Walking Dead’, ‘Z Nation’ o ‘The last of us’, con zombies y mutantes, a ‘Niño Ciervo’, ‘La valla’, ‘The leftovers’, ‘Los 100’ o ‘El colapso’, por citar solo algunos ejemplos). Y, sin embargo, ‘Fallout’ ha logrado críticas que la señalan ya como “la mejor serie del año” en medios especializados, Rotten Tomatoes le ha adjudicado un sobresaliente (93 sobre 100); IMDB, un notable muy alto (8,7 sobre 10), lo usuarios de Google, un 4,8 sobre 5 y Film Affinity, un 7,7 sobre 10. Nada mal, vamos.

¿Qué tiene ‘Fallout’ para haber convencido a gamers y no gamers (pero sí amantes de la ciencia ficción) de que es una de las mejores series del momento en plataformas? No hay una sola razón: