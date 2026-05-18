Entre el año 2016 y el año 2020, según datos de Amnistía Internacional, las ejecuciones por pena de muerte en el mundo vivieron un descanso paulatino hasta alcanzar las 483 anuales. No obstante, la ola ultraconservadora que recorre el planeta, la inestabilidad geopolítica y, sobre todo, las protestas ciudadanas en Irán, ha elevado la cifra hasta números récords en la última década. En 2025, muestran los datos de esta organización, el total de ejecuciones mundiales ascendió a 2.707 personas, lo que significó un incremento del 78% respecto al año inmediatamente anterior. Y, aunque dichas ejecuciones tuvieron lugar en hasta 17 países, un 80% de ellas fueron realizadas por el régimen ayatolá que gobierna Irán.

Y es que las protestas ciudadanas contra el actual gobierno supusieron multitud de detenciones y condenas a muerte meses atrás y, cuenta la periodista especializada en derechos de las mujeres y pobreza extrema Alejandra Agudo, la ofensiva de la alianza entre Israel y Estados Unidos contra Irán ha llevado a esta a agilizar las ejecuciones pendientes. “En el primer semestre del año pasado las autoridades de Irán habían ajusticiado a 654 personas, mientras que en la segunda mitad mató a más del doble: 1.505. Una aceleración que se mantiene en 2026, según las ONG iraníes, y que augura un año si cabe más siniestro”. Entre las acusaciones más habituales estuvieron la alta traición y el espionaje.