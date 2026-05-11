La economía globalizada en la que vivimos hace que la gran mayoría de las guerras, incluso si tienen lugar a miles de kilómetros de nosotros, tengan algún tipo de consecuencia en nuestro bolsillo. Lo vimos con la guerra en Ucrania y lo estamos viendo con la guerra en Irán: los precios de las materias primas producidas en los lugares en conflicto se disparan. En este caso, el de la ofensiva de la alianza Israel-Estados Unidos en Irán, dicha materia prima es principalmente el petróleo, un elemento del que para desgracia del planeta depende buena parte de la economía mundial. Pero no todos pierden. Mientras nosotros perdemos dinero cada día a causa de esta guerra, unas cuantas empresas están disparando sus beneficios trimestrales.

Y sí, como ya habrás imaginado, todas estas empresas pertenecen a la industria energética. En primer lugar, y como apuntan desde Europa Press, “la británica BP ha sido uno de los casos más llamativos con un beneficio neto atribuible de 3.275 millones de euros en el primer trimestre de 2026, multiplicando por más de cinco las ganancias de 586 millones de euros anotadas por la compañía en el mismo periodo del ejercicio anterior”. Es decir, que no estamos hablando de que la compañía británica haya incrementado ligeramente sus beneficios, sino de una subida enorme que viene marcada por el aumento de los precios del petróleo provocada por el cierre del estrecho de Ormuz y la incertidumbre en Oriente Medio.

Menos espléndido, pero igualmente significativo, ha sido el incremento de beneficios experimentado por la también británica Shell, la cual “registro un beneficio neto atribuido de 4.848 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un avance del 19% respecto del resultado contabilizado un año antes”. A medio camino entre ambas se sitúa la petrolera francesa TotalEnergies, la cual “anotó un beneficio neto atribuido de 4.963 millones de euros en el primer trimestre de 2026, una mejora del 50,9% respecto del resultado correspondiente al mismo periodo del año anterior”. Como ocurre en tantas otras cuestiones, suelen ser los ciudadanos los que se llevan la peor parte de la inestabilidad geopolítica.

¿Pero y en España? Pues también hay empresas que están prosperando en estos tiempos de guerra. Una de ellas es Repsol, la cual “obtuvo un beneficio neto de 929 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 154% con respecto a los 366 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior”. Otra es Naturgy. De nuevo, y según los datos de la agencia de noticias, la compañía madrileña “obtuvo un beneficio neto de 530 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 4,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior”. Mientras tanto, el coste que la gente ha de pagar para tener electricidad en casa o gasolina en el coche sube y sube.