Hubo una época, hace no demasiado tiempo, en la que teníamos la sensación de que las penurias de la guerra quedarían en el pasado. Que la era de la diplomacia había llegado a Europa para quedarse. Que era muy improbable que las bombas y los tanques volvieran a sonar en el continente. Hoy esa sensación ha desaparecido. La invasión rusa de Ucrania, junto con la nueva inestabilidad geopolítica internacional y los conflictos en Oriente Medio, ha llevado a Europa al rearme: los países europeos han incrementado notablemente su gasto militar y muchos de los países que habían eliminado sus servicios militares obligatorios han dado marcha atrás para volver a implementarlos.

Es el caso por ejemplo de Suecia. Como explica el periodista especializado en defensa Rodrigo Isasi, el país escandinavo “eliminó el servicio militar en 2010, pero lo restableció en marzo de 2017, con una duración variable en función del ejército en el que se sirva y que puede llegar a los 15 meses”. Afecta tanto a hombres como a mujeres mayores de 18 años. Muy similares son los casos de Lituania y Letonia, quienes reimplementaron el servicio militar obligatorio en el 2015 y el 2024 respectivamente. La diferencia es que ambos países bálticos limitan la mili exclusivamente a los hombres. Y en Croacia vuelve a ser obligatoria para todos los jóvenes de entre 18 y 27 años desde 2025.