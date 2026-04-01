Los seres humanos llevamos toda la vida atacándonos los unos a los otros, pero no fue hasta 1864, explica el experto en derecho Shannon Bosh, de la Universidad Edith Cowan de Australia, cuando entendimos que había que parar de atacar a los centros sanitarios y firmamos el primer tratado que protegía tanto al personal médico como a los soldados heridos. Se trataba del Convenio de Ginebra original. Más tarde, en 1949, los estados volvieron a acordar una normativa similar de guerra materializada en los nuevos Convenios de Ginebra. Creíamos haber avanzado moralmente. Creíamos ser mejores de lo que veníamos siendo. Pero ahora la barbarie está surgiendo de nuevo.

Y es que los ataques a centros sanitarios en zonas de guerra no paran de aumentar. “En enero, Médicos Sin Fronteras informó de que los ataques contra instalaciones y personal médico habían alcanzado niveles sin precedentes en todo el mundo. Solo en 2025 se produjeron 1.348, el doble de los registrados en 2024”, señala el propio Bosh. Y la cosa no ha hecho más que empeorar desde entonces. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la alianza Israel-EEUU ha lanzado en menos de un mes 27 ataques contra centros sanitarios solo en el Líbano. También viene pasando en Gaza, en Afganistán y en Irán, entre otros muchos lugares. El tratado ya no vale nada.