El 28 de febrero de 2026, la alianza Estados Unidos-Israel ejecutó una operación militar conjunta en Teherán, la capital de Irán, para terminar con la vida de altos mandos del país. Entre las razones del ataque se encuentran la persistencia de ambas potencias en frenar el programa nuclear iraní, el aseguramiento de las rutas comerciales de interés para ambas y el cambio de régimen actual por uno más favorable a sus programas geopolíticos. Unos bombardeos que condujeron al asesinato del por entonces líder ayatolá Alí Jamenei en su residencia oficial. Ahora, y tras una semana de deliberación y análisis estratégico, Irán ha elegido nuevo líder: su hijo Mojtaba Jamenei.

Según apuntan desde la BBC, “el clérigo de 56 años estaba entre los nombres de los posibles sucesores desde el día en que el ayatolá Jamenei murió en un ataque de la ofensiva de Estados Unidos e Israel”. De hecho, y dada la avanzada edad de su padre, eran muchos los rumores en Irán sobre la influencia de Mojtaba en sus decisiones desde hacía tiempo. Por eso era conocido como “el poder detrás de la túnica”. Un poder ahora oficial que los analistas creen que ejecutará con la misma dureza que su padre, lo que podría elevar aún más el descontento de la ciudadanía con el régimen ayatolá, que ahora además parece convertido en un sistema hereditario rollo monarquía.