Minab es una de las ciudades más importantes del sur de Irán. Ubicada a 100 kilómetros al este de Bandar Abbas, la capital provincial, es famosa por su proximidad al río del mismo nombre, por su producción de dátiles y mangos y por el uso de las máscaras boregheh por parte de sus mujeres durante los mercados del jueves conocidos como Panjshambe Bazar. Desde el sábado, desgraciadamente, también es conocida por una tragedia: un ataque con misiles sobre una de sus escuelas de niñas que dejó al menos 165 muertos y 96 heridos. La ONU ahora exige una investigación para esclarecer si se trata de un crimen de guerra perpetrado por la alianza Estados Unidos-Israel.

Así lo ha hecho público el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, a través de su portavoz, Ravina Shamdasani, quien ha lamentado que “decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador”. Un ataque sin ningún objetivo estratégico ni militar. Un ataque contra población civil. Un ataque indiscriminado. El único “pecado” de esa escuela y de las niñas que estudiaban en él era el de estar relativamente cerca de una de las bases de las Guardias Revolucionarias, el complejo del Cuerpo Seyed al-Shohada, apuntan desde la BBC. Pero no justifica nada.