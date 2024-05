Nos ahorraríamos muchos disgustos si entendiésemos el sexo como algo que algunas veces puede salir mal y otras bien, mientras hablamos sin tapujos de lo que nos gusta o no. Bueno, esto que parece tan ideal es complicadísimo de conseguir. La forma más fácil para llegar a este punto es hablar con tu compañerx, ya sea pareja estable o follamigx, y sentar las bases para comunicar cómo poder follar a gusto y sin expectativas. Qué fácil en la teoría, pero qué difícil en la práctica .

Si estás en medio del acto y algo no te está gustando, obviamente puedes decir que prefieres otra cosa y que no te gusta lo que te están haciendo. Pero aquí estamos hablando de conversaciones más amplias, sobre lo que significa para ti el sexo, sobre qué te excita y qué cosas podríais mejorar. Por lo tanto, quizá el mejor momento para hablar de esto no sea en medio de un polvo. Piensa en un lugar tranqui, sin que haya gente en el piso o estén tus padres en casa, y que estéis lxs dos en un buen “mood”.