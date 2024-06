Quién no ha pasado por una época de su vida en la que no quiere complicaciones y solo quiere un buen polvo, pero nada más. A veces no queremos meternos en una relación seria, quizá porque acabamos de salir de una, porque queremos vivir nuestra independencia y no queremos comprometernos o simplemente porque queremos divertirnos . ¿Qué pasa cuando conoces a alguien y quieres seguir viéndote con esa persona porque tenéis una química increíble en la cama, pero en realidad no quieres nada serio? Aquí te damos los tips: