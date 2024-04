No existen dos traumas iguales. Al fin y al cabo, tú eres una persona única, con infinidad de particularidades, y lo que tuviste que atravesar ha dejado una huella igualmente única en ti. Nadie puede entenderlo del todo. Nadie puede sentirlo como tú lo sientes. Ni siquiera quienes llevan consigo un trauma aparentemente similar. No obstante, y pese a todo esto, lo cierto es que estos eventos tan dramáticos suelen encender en el cerebro humano unas respuestas inconscientes bastante parecidas. En concreto, y según cuenta la doctora en psicología Annie Tanasugarn, especializada en traumas clínicos, hay tres que aparecen muy frecuentemente en lxs supervivientes de traumas.

Como cavilar en exceso. En sus propias palabras, “dos patrones comunes de cavilación son la obsesión por el pasado y la obsesión por el futuro: lo primero puede provocar síntomas depresivos o empeorar la depresión existente, mientras que lo segundo puede provocar ansiedad o empeorar un diagnóstico existente de ansiedad”. No, no eres una persona que piensa demasiado. No tienes problemas para concentrarte en el presente porque sí. Hubo un momento crack en tu vida en el que tu mente se rompió un poquito y comenzó a vivir muy lejos del ahora. La buena noticia es que puedes sanar. Puedes recuperar esa armonía con lo que tienes delante. Esa alegría de estar.