¿Qué le pasa en la cabeza? Ayer contestaba a tus mensajes en décimas de segundo y parecía ilusionadísimx con volverte a ver y hoy muestra menos interés que una coquina. Y no es la primera vez que muestra este vaivén emocional e intencional. Lo llevas experimentando en menor o mayor medida desde que empezasteis a quedar. Y jode. Jode mucho. Pero, antes de mandarle a la mierda, escucha lo que la psicoterapeuta Katherine Cullen ha aprendido en su clínica a lo largo de los años acerca de los motivos por los que la gente suelen entrar en esta actitud tan confusa y contradictoria. Las cosas no son siempre tan sencillas como parecen. Puede haber mucho dolor y miedo detrás.

En este sentido, escribe Cullen, una de las razones más habituales de este comportamiento es un pasado de abuso: las personas que lo han padecido pueden desarrollar un estilo de apego desorganizado que vira entre el acercamiento y el alejamiento. Otras personas, cuenta, no han pasado necesariamente por una situación traumática pero tienen una personalidad asustadiza que les lleva a ser muy precavidas. No te lo tomes a lo personal. No eres tú. Simplemente necesitan más tiempo que la mayoría de gente para confiar en unx desconocidx. Ah, y en ocasiones el miedo no es a ti sino al compromiso. Puede que no tenga claro aquello de iniciar una relación monógama.