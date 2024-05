Cada movimiento de Rosalía está investigado al milímetro y es que a ella le gusta mucho publicar carruseles en su cuenta de Instagram con muchas fotos aleatorias en las que a veces encontramos mensajes. Esta vez lo hemos encontrado en su camiseta y merece que nos detengamos un segundo a analizar lo que está pasando y por qué se está haciendo viral . ¿Todavía no te has enterado?

Pues bien, esta vez su posado ha sido en redes sociales con una de sus camisetas tan personales a las que estamos acostumbradas. Ella lleva lo de ‘motomami’ en la sangre y no puede evitar tener este estilo propio que parece que confunde, pero que lleva muy marcado desde que empezó a triunfar en la industria hace años.

Y no sería la primera vez que se pone una de estas camisetas que tanto nos llaman la atención. Recordemos que ella misma lanzó ‘merchandasing’ por el segundo aniversario de ‘Motomami’ con una camiseta con un caniche que ponía: ‘Sé que tú no me has olvidao’... Sí, se agotó en cuestión de minutos.