Como cuentan desde Trendencias , “el método 2-2-2 es una técnica que busca que la rutina no acabe con la pasión y que no nos olvidemos de pasar tiempo de calidad con nuestra pareja”. Porque se está muy a gusto en el sofá viendo una serie juntxs. O tumbados cada uno en un lado de la cama leyendo. O simplemente charlando en la comodidad del hogar. Sin embargo, para encenderos necesitáis veros fuera de esos lugares tan sumamente comunes, percibiros desde otro ángulo, sumergiros en otros ambientes para comportaros de manera improvisada y refrescar la relación. Tu pareja no puede convertirse en un elemento meramente casero . Debéis llevar vuestra conexión fuera de la cueva.

¿Y qué propone exactamente este método para conseguirlo? Es muy sencillo: “consiste en tener una cita cada dos semanas, pasar un fin de semana fuera cada dos meses e irse de vacaciones a solas con tu pareja cada dos años”. No parece mucho. No es la gran cosa. Pero es la clase de pequeño esfuerzo que termina teniendo consecuencias muy grandes. Porque no tienen que ser citas legendarias. Olvídate de esas citas made in Hollywood de restaurantes caros. O de escapadas a lugares míticos. O de vacaciones en la otra punta del mundo. Este método no es simplemente para gente con pasta. Puedes tener citas, escapadas y viajes humildes que os hagan miraros con mucho más deseo.

”Una cena en un sitio mono, quedar para ir al cine los dos solos o un paseo por el centro de la ciudad dados de la mano. El fin de semana lo solucionamos fácil si vamos a un pueblo con encanto como Hita, que está a poco más de una hora de Madrid, o si nos escapamos a Cadaqués para perdernos entre sus calles. El último punto, la semana de vacaciones a solas, es más importante de lo que pueda parecer y tiene truco: nada de niños, ni de vacaciones con familia o amigos, solo tú y tu pareja”. A partir de aquí, sentíos libres de transformar el método 2-2-2 en el método 3-3-3 o 4-4-4, aunque respetando siempre el tiempo de calidad por separado. Ahí también radica buena parte del morbo.