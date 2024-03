Para quienes no tienen mucha seguridad en sí mismxs las primeras citas pueden ser experiencias aterradoras. Para quienes sí la tienen, y aún no sufriendo infiernos, tampoco son especialmente sencillas: eso de estar delante de una nueva persona siendo analizadx en tantos aspectos y teniendo que mantener la conversación activa suele ser un pelín agobiante. Y la verdad siempre por delante: no hay una fórmula con la que puedas ir a una primera cita totalmente convencido de que irá bien. Cada persona es un mundo. Cada interacción es un mundo. No obstante, y según cuentan desde Poosh , hay una serie de claves que aumentan las probabilidades de mantener el flow durante estos encuentros.

Pero no trates de huir de dicho nerviosismo a través de tu teléfono móvil. “Estás conociendo a la persona y, si escuchas, lo más probable es que tengas preguntas de seguimiento que darán lugar a más conversaciones”. Además, es muy grosero y envía el mensaje equivocado de que no estás demasiado interesadx en la otra persona. De hecho, casi es preferible que te muestres vulnerable y digas que te sientas inquietx a escudarte en un dispositivo electrónico. Lo más probable es que la otra persona se sincere y te diga que también está nerviosx, lo que crea una primera conexión emocional muy agradable. Eso de fingir seguridad déjaselo a los ridículos coachs de la seducción.

Además, desde Poosh recomiendan otras cuatro claves más para que la cosa fluya: no tener miedo a soltar un cumplido en el momento ideal y cuando encaja con naturalidad, mostrar interés a través de preguntas pero sin convertirte en un detective de los años 90, no compartir mucha información íntima de golpe para no violentar y, por encima de todo, tomarte la cita con más sentido del humor. Al final, vaya bien o vaya mal, pasará y se convertirá en una anécdota más de tu vida. No la sobredimensiones. No la conviertas en un test determinante para ti. Es solo un encuentro casual. Y tu optimismo, tu buen rollo, tu humildad, son tus mejores armas para conquistar y triunfar.