El enamoramiento sigue siendo en cierto sentido un misterio. Sí, la ciencia conoce perfectamente la receta de la bomba hormonal que ocurre dentro de tu organismo cuando entras en esta fase. La química está clara. No obstante, los motivos que la desencadenan, los interruptores que encienden esa pasión, varían en proporción según la persona: atracción física, afinidad de olor, admiración intelectual, conexión emocional... Y es precisamente esta variedad la que hace que muchas personas puedan llegar a enamorarse de una inteligencia artificial. Al fin y al cabo, con los avances que se han producido, ¿acaso no muestran intelectualidad y, en algunos casos, algo muy similar a la emocionalidad?

La película Her, de Spike Jonze y protagonizada por Joaquín Phoenix, ya anticipaba esto en 2013: Theodore, el personaje principal, se pilla a lo loco de un sistema operativo IA con voz femenina, mucha dulzura y mucho carisma. Es lo que lxs expertxs llaman digisexualidad y, con la gran revolución de las IAs que hemos presenciado este último año, cada vez más personas están descubriendo ser capaces de experimentarla y de disfrutarla. Especialmente a través de asistentes virtuales e influencers virtuales que adoptan asimismo un aspecto totalmente humano. Y no solo eso: con los atributos físicos canónicos que has aprendido a apreciar. Aunque la digisexualidad va incluso más allá.