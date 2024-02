Las beige flags son las nuevas red flags en el mundo de las relaciones. Todos sabemos perfectamente lo que indican las red flags y este término ya ha pasado a formar parte de nuestro vocabulario cuando hablamos de ligues. En cambio, las beige flags son una nueva etiqueta que está desbancando las red flags a pesar de no tener el mismo significado.

A diferencia de las red flags, que se utilizan para indicar aquellos comportamientos tóxicos dentro de la relación o bien características que no toleramos de una persona, las beige flags se refieren a pequeñas peculiaridades o comportamientos de nuestro ligue que no son ni buenos ni malos en sí mismos. Pero sí que vale la pena pararse a mirarlos y reflexionar sobre ellos. Vendría a ser cuando tu pareja tiene un comportamiento desconcertante, que no te esperabas de ella, y que te deja por unos minutos pensando sobre ello, a pesar de que después sigues como si nada.

TikTok se ha llenado de vídeos con “el beige flag de mi novio es...” o “la beige flag de mi novia es...”, donde los usuarios comparten detalles curiosos sobre sus parejas. Por ejemplo, una chica en TikTok explica que la beige flag de su novio es que es tan despreocupado que cuando su mejor amigo cortó con su novia él nunca preguntó por qué.