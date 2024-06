Por un lado, dice el propio Alti, es importante tener en consideración ese aumento mutuo de la libido y hacer esfuerzos extra para disfrutar de tiempo juntxs que pueda conduciros a satisfaceros en todos los planos. “La conexión física puede tomar la forma de sexo, abrazos o contacto erótico. La conexión emocional puede surgir del sexo, de una conversación sincera, de compartir una carga o de trabajar juntos en proyectos. La conexión espiritual puede resultar del sexo, la meditación en pareja, el yoga en pareja o la oración compartida”. La cuestión que es que no deis por sentado vuestro vínculo y tratéis de encontraros más a menudo . No necesitáis a terceras personas para sentiros plenxs.

Hay mucha más piel expuesta a tu alrededor. Hay muchos más planes sociales. Hay mucha más fiesta y mucho más alcohol en tus días. Hay un aire de libertad y de aventura en el ambiente que no suele haberlo durante los meses más fríos del año. Es otro rollo. Otro espíritu. Y quizás es todo ello lo que hace que, según cuenta el terapeuta de parejas Zachary Alti , haya más probabilidades de que seas infiel durante el verano. No solo tú: también tu pareja. Lógicamente, esto no significa ni muchísimo menos que vuestro vínculo vaya a irse a la mierda solo porque suba el termómetro, pero sí que los meses más calurosos representan un desafío adicional . La pregunta es: ¿cómo afrontarlo en equipo?

¿Pero qué ocurre si vuestra libido no está en consonancia? ¿Y si a ti el verano te aloca el contador de la libido y a tu pareja se lo apaga? En ese caso, y siempre según este terapeuta, deberías tener una conversación honesta. En palabras de Alti, “sentirse culpable o sucio por tener un mayor deseo sexual puede exponerte a un mayor riesgo de infidelidad” porque “reprimir las emociones solo te obligará a encontrar otra ruta”. Por supuesto, esto no quiere decir que la falta de deseo de tu pareja justifique tu traición: simplemente debéis darle al contexto toda la seridad que merece y hablarlo para hallar soluciones en equipo que prevengan la tentación de hacer la guerra cada unx por su cuenta.

Si no funciona, si no lográis dar con la tecla para solucionar vuestra vida sexual, pero el resto de la relación funciona a las mil maravillas, es el momento de plantearse una visita a un terapeuta de parejas. Como apunta Alti, “un especialista en relaciones neutral puede ayudarte a hallar y llenar los vacíos en tu conexión de manera eficiente, ahorrándote dolor emocional, tiempo y dinero”. Porque el sexo no es cualquier cosa. No al menos para las personas sexuales. No eres más superficial por tener más instinto erótico en esta época del año. Es normal. Es algo entendible y legítimo. Haces bien en aceptarlo y en querer vivir en consonancia con ello. Pero siempre desde la transparencia.