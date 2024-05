¿Me ama de verdad o es todo una ilusión? ¿Soy lo suficientemente buenx para esa persona tan maravillosa a la que tengo situada en lo alto de un pedestal? ¿Estoy haciendo todo lo posible para mantenerle enamoradx? ¿Podría estar tonteando con otra persona mientras lo nuestro está en plena construcción? Hacerse estas preguntas alguna que otra vez a lo largo de una relación no es extraño. El problema es cuando, en lugar de ser pensamientos pasajeros consecuencia de circunstancias muy concretas, son la tónica dentro de tu cabeza: demuestra, según cuenta la doctora en psicología Jill P. Weber, una tendencia clara hacia las inseguridades románticas. Pero hay estrategias para superarlas.

Para empezar, dice esta especialista en ansiedades, sal de la burbuja de tu relación y analiza tu relación con tus padres. Porque de ahí vienen tus patrones de pensamiento actuales. “Si tus relaciones eran más ansiosas que seguras, es decir, no podías sentirte seguro siendo tú mismo, considera convertirte en tu propia base segura en la edad adulta: desarrollar un tono interno cálido, disminuir el lenguaje autocrítico y ser consciente de que tu valía no depende de lo que los demás piensen de ti. Aunque te cueste creerlo, tus inseguridades románticas no son resultado de las particularidades de tu relación actual. Es una movida que viene de muy lejos. Te vendría bien tratarla en terapia.