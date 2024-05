Te gusta hacer bien tu trabajo. Y en realidad, eres buenísima en tu curro. No deja de sorprenderte cómo tu compañerx que lleva más de 20 años en la empresa no sabe abrir un documento compartido en el Drive, mientras que tú no paras de tener ideas brillantes que hacen crecer a la empresa en la que trabajas . Sin embargo, a la hora de destacar y de que tus jefxs te tengan en cuenta, pecas de una timidez excesiva . Si te reconoces en estas situaciones, quizá estás sufriendo el síndrome de la tiara .

Se parecen, pero no son lo mismo. El síndrome de la impostora es más bien ese miedo a no estar a la altura. En cambio, el síndrome de la tiara se refiere más bien a la timidez con la que se reconocen los propios logros y se defiende una subida de aumento sin esperar que venga alguien mágicamente a dártela. “En el caso de la tiara queremos que nos reconozcan pero no lo decimos y en el del síndrome de la impostora es más que nosotras no nos lo reconocemos”, resume a La Vanguardia la psicóloga Laura Ruiz.