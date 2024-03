Al final, el “Apocalypsing” nace de ese miedo tan primario que es el miedo a la soledad y al hecho de no tener a nadie a tu lado cuando te hagas viejo. Una buena manera de saber identificar si estás comportándote así con tu pareja es ser sincerx contigo mismo y preguntarte si estás (o si sigues) con esa persona es porque realmente te gusta y la quieras, o porque tienes miedo a estar solo.

El mayor peligro de este tipo de relaciones es que se acaba creando una fuerte dependencia emocional y sensación de desamparo si la otra persona no está con nosotros. Lo que a la larga nos puede provocar inseguridades e incluso puede acabar siendo el detonante de la misma relación. Además, vivir en la ilusión de que se ha encontrado a la persona perfecta es un reclamo perfecto para los abusadores de cualquier índole.

Si crees que puedes estar guiándote por estos sentimientos de miedo a la soledad, intenta enfocarte en que no son reales: piensa en tus amigos y tu familia. Ellos siempre estarán allí y sobre todo irían hasta el fin del mundo contigo, así que no hace falta atarse a una pareja con la que realmente no hay conexión solo por miedo.