John Gottman y Julie Schwartz son dos de lxs psicólogxs especializados en relaciones románticas más famosos del mundo, fundadores del The Gottman Institute, y han investigado lo suficiente durante las últimas décadas como para haber identificado las frases indispensables para la resolución de las tensiones dentro de las parejas. La más potente, y esta no es sorpresa, es lo siento y todos sus derivados: mi reacción no fue apropiada, la cagué, esta parte del conflicto es responsabilidad mía o malinterpreté las cosas. Frases que demuestran humildad, generosidad y adhesión a la verdad, lo cual contribuye inevitablemente a un ambiente mucho más sano y seguro dentro de la relación.

Lo mismo ocurre con siento y todo lo que puedas añadirle después. Me estoy asustando, eso me hizo daño, me siento culpable o siento que no me estás entendiendo en este momento son pequeñas confesiones que valen muchísimo más de lo que puedas imaginar. Primero, porque son la prueba de que te sientes cómodx con tus sentimientos y con el hecho de compartirlos con la otra persona. Segundo, porque das información a partir de la cual comprenderte mejor. Si alguna vez pensaste que ocultarte podía ser la estrategia más adecuada, una mejor manera de vivir tu relación, la experiencia de estxs expertxs con más de 30.000 parejas demuestran que no. Es lo peor que puedes hacer.