La realidad del cuidado ha cambiado mucho en España en estas últimas décadas. Según una investigación de RTVE, basada en datos de la Red Española de identificación de Animales de Compañía y del Instituto Nacional de Estadística, en los hogares españoles ya hay más de 10 millones de perros y menos de 2 millones de niños menores de cuatro años. Y sí, el principal motivo de este fenómeno es la precariedad económica. Porque mantener un niño sale mucho más caro. Lo cual no significa que mantener una mascota sea barato. De hecho, puedes dejarte mucho dinero al año en comida, juguetes y sobre todo servicios veterinarios. Por suerte esto último vas a poder deducírtelo.

En concreto, y según ha confirmado Hacienda, los dueños de mascotas residentes en Andalucía, la comunidad con más perros de todo el país con muchísima diferencia, podrán deducirse el 30% de sus gastos veterinarios con una cantidad máxima de 100 euros en la próxima declaración de la Renta que se abrirá el 8 de abril. Eso sí, y como apuntan desde Business Insider, “no importa el número de mascotas que se tengan en el hogar, ya que el tope será el mismo en todos los casos”. Una medida muy celebrada porque reconoce una nueva realidad dentro del territorio andaluz y del territorio español, aunque el resto de comunidades aún no hayan dado este paso.