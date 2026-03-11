La realidad del cuidado ha cambiado mucho en España en estas últimas décadas. Según una investigación de RTVE, basada en datos de la Red Española de identificación de Animales de Compañía y del Instituto Nacional de Estadística, en los hogares españoles ya hay más de 10 millones de perros y menos de 2 millones de niños menores de cuatro años. Y sí, el principal motivo de este fenómeno es la precariedad económica. Porque mantener un niño sale mucho más caro. Lo cual no significa que mantener una mascota sea barato. De hecho, puedes dejarte mucho dinero al año en comida, juguetes y sobre todo servicios veterinarios. Por suerte esto último vas a poder deducírtelo.
En concreto, y según ha confirmado Hacienda, los dueños de mascotas residentes en Andalucía, la comunidad con más perros de todo el país con muchísima diferencia, podrán deducirse el 30% de sus gastos veterinarios con una cantidad máxima de 100 euros en la próxima declaración de la Renta que se abrirá el 8 de abril. Eso sí, y como apuntan desde Business Insider, “no importa el número de mascotas que se tengan en el hogar, ya que el tope será el mismo en todos los casos”. Una medida muy celebrada porque reconoce una nueva realidad dentro del territorio andaluz y del territorio español, aunque el resto de comunidades aún no hayan dado este paso.
¿Qué puedes deducirte exactamente? “Los dueños de mascotas podrán incluir en esta deducción gastos comunes como los relacionados con las consultas veterinarias, tratamientos médicos, vacunaciones u otras intervenciones que sean necesarias sobre el animal”. En cuanto a la vigencia de la deducción, quienes hayan comprado a su animal solo podrán deducirse estos gastos el primer año de adquisición, mientras que quienes lo hayan adoptado podrán disfrutar de este beneficio fiscal durante tres años consecutivos. Una estrategia pública destinada a fomentar la adopción, pues somos un país en el que las protectoras recogen anualmente una media de 300.000 perros y gatos.
Además, la nueva medida fiscal andaluza exige algunas condiciones extras. Como que tu mascota tenga el microchip y se encuentre registrada en el Registro Andaluz de Identificación Animal a tu nombre. Sin esto no podrás disfrutar de la deducción. Aparte, añaden desde el citado medio, también hay unos límites de renta similares a los de otros tipos de deducciones como la del gimnasio o la del alquiler. Ah, y obviamente no vale con tu palabra: tienes que tener facturas del veterinario con las que justificar esos gastos. En cualquier caso, la pregunta ahora es si Andalucía inspirará al resto de comunidades para implementar la rebaja fiscal en los futuros ejercicios. Millones de personas lo celebrarían.