Ponte en situación: estás en un aeropuerto español a punto de pillar un vuelo y, como no puedes dejar solito a tu perro en casa tantos días, lo llevas contigo. Obviamente, el perro no puede subir al avión como si nada, y pese a que puede ser un poco traumático para él, tienen que meterlo en una jaula y transportarlo en la zona de equipajes. Hasta ahí nada raro. El problema, según una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que si a tu perro le pasa algo durante el traslado no recibirás más que una compensación económica. La misma que si te hubieran perdido la maleta. Correcto: la vida de tu perro vale lo mismo que un equipaje random.

Resulta difícil de creer, pero es así. Esta realidad de nuestro marco jurídico la hemos conocido después de que el perro de una mujer que viajaba de Buenos Aires a Barcelona se escapara camino del avión. Como apunta el periodista Jorge Murcia , “el animal no fue encontrado, y su dueña solicitó 5.000 euros en concepto de reparación del daño moral sufrido por la pérdida. La aerolínea, por su parte, admitió su responsabilidad y el derecho de la mujer a ser indemnizada, aunque con el límite previsto para el equipaje facturado”. Ni un solo euro más. Ni una sola consideración más. De cara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es como si perdieras una cosa inerte.