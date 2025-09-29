No es ninguna noticia que lo del turismo se nos ha ido de las manos. Especialmente en algunos destinos masivos como Francia, España o Italia. Los precios de las viviendas se han disparado en las ciudades más visitadas de estos países a causa de la presión turística o los alquileres vacacionales. Los barrios están perdiendo su esencia para convertirse en espacios orientados a quien viene de afuera a echar unos días. Y encima algunas hordas de turistas llenan las calles de ruidos y residuos. Ante este panorama, los gobiernos han comenzado a imponer tasas turísticas a la gente, algo que en Italia consideran insuficiente: ahora también te cobran por tu perro.

En concreto, y como cuenta el periodista Miguel Jorge , quienes visiten Italia con su perro tendrán que abonar una tasa extra de 1,50 euros al día, lo que significa que la presencia de tu perro en unas vacaciones de una semana te saldría por 10,50 euros adicionales en total. No es mucho. Y así, además de recaudar dinero para beneficio de la ciudadanía, y que no solo se beneficien del turismo los cuatro empresarios de siempre, los ayuntamientos podrán dedicar más recursos a la limpieza de sus calles. Al fin y al cabo, un perro ensucia, por muy bien educado que esté, sobre todo porque se mea en la vía pública cuando quiere. Aunque la medida es más ambiciosa.