En octubre de 2022 estuve visitando Islandia. Y no, este no es uno de esos sitios que parecen espectaculares en fotos de Insta , pero que luego cuando vas pues, bueno, está bien y ya, sino que es un escenario absolutamente sobrecogedor. Creo que nunca me he sentido tan libre durante una viaje. Tan desconectado de todo. Tan aislado. Tan en la nada y al mismo tiempo en lugares llenos de belleza natural. El problema es que la presencia turística en el país no ha parado de crecer durante la última década y, como pasa con muchos otros sitios, la experiencia va decayendo conforme encuentras más turistas como tú en cada esquina. Y el gobierno islandés quiere ponerle remedio.

¿Cómo? Pues haciendo lo que ya están haciendo algunos de los puntos con más turismo masivo del mundo como Venecia o la propia Barcelona: cobrando a la gente que visita el país. En concreto, y como explica el periodista Carlos Prego , el gobierno del país nórdico “ya ha recuperado un impuesto para turistas que se aplicaba antes de la pandemia y reconoce estar estudiando cambios en su modelo de tasas”. Es decir, que están viendo cómo reconfiguran su política fiscal para conseguir dos cosas. Por un lado, que lxs turistas que llegan al país dejen más dinero allí. Por otro lado, que la gente no se flipe demasiado con la isla y aquello no se convierta en una Tailandia 2.0.