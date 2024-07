El acoso forma parte del conjunto de violencias machistas que sufren las mujeres. Una de las actitudes más comunes son las llamadas o mensajes constantes , en las que se intenta mantener el contacto de manera insistente y no deseada. También las apariciones no solicitadas, como presentarse en tu lugar de trabajo o tu casa; el seguimiento o la vigilancia de tus movimientos; las amenazas; o el control y la manipulación emocional.

Como recogía El Confidencial , se trata de utilizar Bizum para acosar a sus exnovias. Los hombres que quieren acosar a sus exparejas envían repetidamente pequeñas cantidades de dinero a través de Bizum con mensajes amenazantes. Como no puedes bloquear a un contacto en la aplicación, es difícil llegar a ignorar esos mensajes o impedir que te los envíen.

En aplicaciones como WhatsApp, Instagram o Facebook hay una herramienta muy útil para alejar a cualquier acosador: el bloqueo. Sabemos que es imperfecta, ya que pueden seguir escribiéndote desde otras cuentas en estas redes sociales, pero al menos funciona como un dique útil ante los mensajes no deseados. Sin embargo, esta semana supimos que hay hombres que acosan a sus exnovias a través de un vacío en la aplicación de Bizum en el que hasta ahora pocas personas habían reparado.

En El Confidencial, nos relatan el testimonio de Laura (pseudónimo para proteger su identidad). Esta mujer bloqueó a su expareja de todas las redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok...) tras un constante bombardeo por parte de su exnovio con mensajes agresivos como: “Me merezco otra oportunidad y a ti no te da la gana dármela”, “Si me has dejado por otro, dímelo”, “No quiero ni imaginarme con quién estarás ahora”.

A pesar de que pensaba que podría dejar estos mensajes atrás al bloquearlo, tuvo la sorpresa de encontrarse con unos inesperados ingresos en su cuenta por parte de su expareja. A través de Bizum, su exnovio le había mandado varias veces importes de un euro, con la intención de mandarle mensajes en el asunto del envío. Así, en los asuntos de los envíos, ponía cosas como: “Aquí no puedes bloquearme”, “Responde, quién te crees que eres”.

Según cuenta al periódico, fueron 23 mensajes en cinco días, agresivos y subidos de tono. A pesar de que este testimonio podría parecer algo anecdótico, los juzgados llevan tiempo recibiendo denuncias por este tipo de acoso .

Como explican portavoces de Bizum a El Confidencial, lo que recomiendan en estos casos es presentar una denuncia ante las Fuerzas de Seguridad del Estado y que informen a su entidad bancaria, ya que si se demuestra que se ha hecho mal uso del servicio, podrían dar de baja al supuesto acosador.

Recuerda que el teléfono de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata para toda violencia contra las mujeres es el 016, por WhatsApp el número 600 000 016. También puedes contactar a través de un chat en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016: 016-online@igualdad.gob.es.