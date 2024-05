El 28% de las catalanas ha sufrido violencia machista digital por parte de sus exparejas alguna vez, según la última encuesta de victimización de la Generalitat. Esto son mensajes, acoso o coacciones a través de las redes sociales, pero también control y seguimiento a través del rastreo de los datos, cuentas y perfiles en la nube. Incluso instalar aplicaciones espía, geolocalizadores, micrófonos o cámaras a escondidad. “Por lo que vemos, el 90% de la violencia de género sucede también en el ámbito digital”, añade Eva Cruells, coordinadora del proyecto Fem Bloc. Esta entidad es la única que presta atención y asesoramiento especializado ante la violencia machista digital. En los 18 meses que llevan en activo ya han atendido a 180 mujeres. “La demanda ha crecido exponencialmente”, admite. La mitad son víctimas de su ex. Por este motivo han creado la primera guía sobre cómo desconectar de la expareja. “Queríamos mostrar las vías más habituales de esta violencia y cómo te puedes desvincular”, sigue Cruells.

“Mi expareja sabe dónde estoy, con quién hablo, conoce mis movimientos. No sé qué está pasando porque ya le he dejado”. Esta es una de las frases más habituales que oyen en el punto de asesoramiento de Fem Bloc, lugar donde las mujeres víctimas de violencia digital son atendidas por tecnólogas, psicólogas y abogadas. Colaboran con la red pública de atención a las violencias machistas, por los que a menudo les derivan casos. “Solemos pensar en la separación física, analógica, pero cuando dejamos a nuestra pareja (y más si hay maltrato y violencia) no caemos en desvincularnos digitalmente, cuesta mucho tomar conciencia de esto”, ha explicado Cruells.