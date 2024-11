En el campus de la Universidad Estatal de Texas, en San Marcos, dos manifestantes cristianos aparecieron el día siguiente de las elecciones con pancartas que calificaban a las mujeres de “propiedad” y lanzaban insultos homófobos. La mayoría de estudiantes reaccionaron en contra de la protesta, pero a pesar de la oposición, no deja de ser inquietante ver imágenes como esta, donde chicos jóvenes apoyan teorías ideológicas del siglo pasado y que se basan en el discurso de odio.

El incidente en Texas no es aislado. El Instituto para el Diálogo Estratégico, un centro de análisis con sede en Londres, ha detectado un incremento del lenguaje misógino en redes desde el triunfo de Trump. El término “Your body, my choice” (“Tu cuerpo, mi elección”), promovido por el activista de ultraderecha Nick Fuentes, ha cobrado fuerza como respuesta a publicaciones de mujeres expresando su rechazo al resultado electoral. La frase juega irónicamente con el lema pro-derechos reproductivos “My body, my choice” (“Mi cuerpo, mi elección”), y se ha convertido en un emblema para hombres de la extrema derecha.