“Hoy Pablo me ha pedido que...” y no hace falta que sigamos con la frase para que ya sepas que estamos hablando de Roro, la Tiktoker que se ha hecho viral por preparar recetas superelaboradas a su novio. Roro, que siempre aparece muy bien vestida, maquillada y usa un tipo de voz en sus vídeos que se conoce como la ‘Fundie Baby Voice’. Y a pesar de que suene dulce e inocente, no tiene nada de inofensivo.

El término Fundie Baby Voice es una abreviatura de ‘Fundamentalist Baby Voice’ y se popularizó a raíz del documental de 2023 “Shiny Happy People: Duggar Family Secrets”. Este documental analizaba la voz aguda e infantil de la matriarca de la familia Duggar y fue estudiado por la vocóloga Kathryn Cunningham. En su estudio confirmaba algo que muchas ya sospechábamos: esa tendencia a usar una voz más aguda de lo habitual para hablar con otras personas es una manera par transmitir sumisión y docilidad ante el receptor. Normalmente masculino.