Pero, más allá de ese momento , esta película va mucho más allá . Se trata de una mirada íntima a lo que vivieron las jugadoras de la Selección Española de fútbol desde el motín de ‘Las 15’ hasta su histórica victoria en el Mundial de 2023. Es una historia de lucha, de resistencia y de cómo un equipo logró alzar la copa mientras hacía frente a una realidad que no se veía en la cancha.

Netflix acaba de lanzar el tráiler de ‘#SeAcabó: Diario de las campeonas’, un documental que promete remover conciencias y devolvernos al epicentro del escándalo que sacudió al fútbol español: el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

El documental, producido por You First Originals, llega el 1 de noviembre y cuenta con los testimonios de las grandes protagonistas: desde Jenni Hermoso hasta Alexia Putellas, pasando por Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Olga Carmona y muchas más. Ellas abren su corazón y relatan no solo lo que pasó en los vestuarios, sino también la presión social, la desigualdad y los abusos que marcaron un antes y un después en sus carreras y en sus vidas.

Uno de los momentos clave del documental es, sin duda, el beso no consentido que lo cambió todo. El gesto de Rubiales, retransmitido en directo, recorrió el mundo en cuestión de minutos, convirtiéndose en el epicentro de una conversación global sobre el consentimiento y la violencia sexual.

Lo que podría haber sido solo una anécdota incómoda en un momento de euforia, se transformó en la chispa que encendió un movimiento.

#SeAcabó no es solo el nombre del documental, es el grito que se escuchó en redes sociales, manifestaciones y, finalmente, en los despachos de las instituciones del deporte. Un movimiento que, como ocurrió con el #MeToo, surgió desde la indignación y fue amplificado por miles de voces hartas de los abusos.